Rabiot: "Maignan? Sa cosa pensiamo tutti, io lo voglio al mio fianco"
Adrien Rabiot ha parlato a TeleLombardia dopo Como-Milan.
Hai detto "adesso faccio io".
"Il mister a volte mi dice che a volte bisogna prendersi responsabilità, poi aiuta la squadra. Rafa mi ha dato una palla meravigliosa, oltre questi gol è stata una bella partita della squadra, soprattutto il secondo tempo. Hanno giocato bene, noisiamo stati bravi a essere solidi e non concedere troppo".
Allegri cos'è per te? Su Maignan che pensi?
"Mike è un adulto, fa le sue scelte. Sa cosa pensiamo, sa cosa pensa l'allenatore e tutti a Milano. Deciderà lui, è un mio amico e lo voglio al mio fianco perché è uno dei migliori portieri al mondo. Allegri conta molto per me, mi ha dato tanto. Ha le sue idee, quello che ci trasmette è importante e si vede in campo".
