Matteo il centenario: Gabbia raggiunge le 100 presenze in A con il Milan

Matteo "Il Centenario" Gabbia: da ieri sera, con la partita giocata e vinta 1-3 in casa del Como, il centrale rossonero ha raggiunto il grande traguardo delle 100 partite in Serie A in maglia rossonera. La sua prima nel massimo campionato con la maglia del Milan risale al 17 febbraio 2020 quando i rossoneri vinsero 1-0 a San Siro contro il Torino, grazie a un gol di Ante Rebic: il classe 1999, che aveva già esordito in prima squadra ma non in Serie A, fece il suo ingresso all'intervallo per sostituire Simon Kjaer.

Da quel momento una lunga storia sei anni, fatta di gioie ma anche di ostacoli superati con il lavoro, la dedizione e una buonissima dose di milanismo: così Matteo Gabbia si è ripreso il Milan, dopo essere stato mandato in prestito al Villarreal. La sua umiltà e la sua grande passione lo hanno proiettato a essere oggi uno dei giocatori più costanti nel rendimento e anche uno dei leader dello spogliatoio. Ieri ha festeggiato la sua centesima con una vittoria in casa del Como, non si poteva fare regalo migliore.