Naletilic: "Sarebbe bello se Modric continuasse in rossonero. Lo deciderà lui"

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L'agente croato Marko Naletilic ha parlato del futuro di Luka Modric con la maglia del Milan: il fuoriclasse è davanti a un bivio

Ancora non è chiaro quale sarà il futuro di Luka Modric, anche se la sensazione è che difficilmente avremo l'opportunità di vedere un altro anno del fuoriclasse croato con la maglia del Milan. Un po' perché il giocatore sta seriamente valutando il ritiro dopo il Mondiale, un po' perché al momento non c'è nemmeno una dirigenza rossonera con cui parlare e discutere di quello che sarà. Intervistato a Tuttomercatoweb.com, l'agente croato Marko Naletilic, procuratore di diversi calciatori di Serie A ma non di Modric, ha parlato del futuro del centrocampista rossonero.

Le parole dell'agente croato Marko Naletilic sul futuro con il Milan del fuoriclasse Luka Modric: "Sarebbe bello per Seria A se Modric decidesse di continuare a giocare ancora un anno in rossonero. Però questo lo deciderà lui e il suo futuro lo conosce solo lui. Per me rimane uno dei piu forti centrocampisti di tutti tempi. Un esempio sportivo in campo e fuori dal campo. Uno che spiega ogni giorno come si deve comportare in tutti sensi un fuoriclasse autentico"