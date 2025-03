Napoli, Conte verso la conferma del 3-5-2 con Raspadori-Lukaku. Anguissa da valutare

Questa sera il tanto atteso big match tra Napoli e Milan che si sfideranno alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Partenopei che cercano punti scudetto per stare a ridosso dell'Inter, rossoneri che invece inseguono il posto Champions League dopo che ieri hanno vinto tutte le dirette concorrenti alla quarta piazza. Di seguito le ultime in casa Napoli in vista di stasera con la probabile formazione.

Non c'è ancora spazio per Neres dal primo minuto, con Antonio Conte che sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 delle ultime settimane a dispetto dei tanti punti persi per strada: il 4-3-3 dunque dovrebbe essere al massimo un'arma da usare a gara in corso. Contro il Milan dunque ancora Raspadori al fianco di Lukaku, mentre a centrocampo possibile ritorno di Anguissa (da valutare come ha dichiarato Conte in conferenza stampa) al fianco di Lobotka e McTominay. Spinazzola ko, Olivera e Politano saranno gli esterni a tutta fascia, mentre Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno comporranno il terzetto difensivo di centrali davanti a Meret.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku. All. Conte