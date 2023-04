Napoli, Di Lorenzo in conferenza: "Timore zero. Dello 0-4 ne abbiamo parlato troppo"

Timori dopo lo 0-4 di campionato? "Timore zero. Non siamo stati il solito Napoli, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa".

Di nuovo Milan-Napoli dopo il successo 0-4 rossonero in campionato "Della partita di campionato ne abbiamo parlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale".

Giovanni Di Lorenzo , capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, per lo storico quarto di finale di Champions League:

Sull'assenza di Osimhen

"Sappiamo che è un grandissimo giocatore e importantissimo ma non dipendiamo soltanto da un giocatore. Ho piena fiducia in quelli che ci sono e siamo tranquilli".

Sui gol dei difensori

"Quando noi difensori aggiungiamo qualche gol è importante per la squadra. L'abbiamo sbloccata a Lecce su calcio piazzato. I dettagli fanno la differenza, cercheremo di sfruttare le nostre qualità sulle palle inattive".

Consigli a Raspadori?

"Nessun consiglio. Anche se è molto giovane ha esperienza, ha vinto un Europeo ed è molto importante per noi. È stato frenato dagli infortuni ma è un giocatore che può fare la differenza"

Come vi sentite mentalmente?

"Se guardiamo la stagione che abbiamo fatto sembra scontato essere qui. Io dico di goderci queste due partite, naturalmente con la giusta tensione. Dobbiamo essere liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spensierati. Cose che nella partita di campionato ci sono mancate. Ma stavolta sarà diverso, saremo un'altra squadra".

Ripensando al tuo percorso quanto è importante essere qui?

"Importantissima non solo per me, ma anche per la società e i tifosi. Godiamoci questo momento, ci siamo preparati nella maniera giusta e siamo pronti per domani sera".