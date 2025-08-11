Napoli, no del Milan all'offerta da 22 milioni più bonus per Musah

Il Napoli insiste per Yunus Musah, ma il Milan ha rifiutato l'ultima offerta del club azzurro da 22 milioni di euro più tre milioni di bonus. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i partenopei dovranno rilanciare se vorranno arrivare al centrocampista americano su cui c'è sempre anche il forte interesse del Nottingham Forest. Max Allegri è rimasto piacevolmente stupito dal suo pre-campionato e quindi vorrebbe tenerlo. Solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere il Diavolo a dare il via libera alla partenza dell'ex Valencia. 

Questi i numeri di Musah nella stagione 2024-2025 con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 29
PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 7
PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2
PRESENZE COPPA ITALIA: 2
PRESENZE TOTALI: 40
MINUTI IN CAMPO: 2237'
GOL: 0
AMMONIZIONI: 6
ESPULSIONI: 1 (doppia ammonizione)