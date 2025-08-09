Napoli su Miretti, ma resta viva l’opzione Musah dal Milan

di Enrico Ferrazzi

Il Napoli ha già chiuso diversi colpi di mercato, ma non intende fermarsi. Anzi, da qui al 1° settembre arriveranno altri innesti per Antonio Conte: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, "Gutierrez dal Girona è una formalità per una ventina di milioni, prosegue la trattativa con il Siviglia per Juanlu, per il centrocampo si lavora a Miretti ma resta viva l’opzione Musah dal Milan". 

Sul giocatore rossonero c'è però anche il forte interesse del Nottingham Forest che nelle ultime ore è tornato alla carica per il centrocampista americano. Massimiliano Allegri vorrebbe trattenerlo, ma davanti ad una super offerta da almeno 30 milioni di euro non sarà facile per il Milan dire di no. 
 