Napoli, un titolare della difesa assente per la sfida contro il Milan

vedi letture

ANSA) - E' di lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra la diagnosi per Alessandro Buongiorno dopo gli esami fatti dal difensore del Napoli. Il centrale si è infortunato nel match contro il Pisa di lunedì scorso che lo ha costretto a uscire dal campo per il dolore alla coscia sinistra. Oggi Buongiorno si è sottoposto alle visite mediche: "Alessandro Buongiorno - ha comunicato il Napoli - si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Per il difensore centrale si aspetta uno stop per le prossime tre partite contro il Milan, lo Sporting Lisbona in Champions e il Genoa e proverà a tornare dopo la sosta per le nazionali, per il match del 18 ottobre a Torino. Al suo posto il tecnico Conte può contare probabilmente di Rrahmani, rientrato dall'infortunio, e su Juan Jesus. (ANSA).