Nations League, continua la 4^giornata: 2 i rossoneri impegnati oggi

Nations League, continua la 4^giornata: 2 i rossoneri impegnati oggiMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Di seguito tutte le partite di oggi della UEFA Nations League.

Prosegue senza sosta, in questa ultima settimana di stop al campionato, la UEFA Nations League. Altre 10 partite in programma oggi con due rossoneri che potrebberon scendere in campo questa sera: stiamo parlando di Ardon jashari in Svizzera-Macedonia e di Luka Modric in Croazia-Spagna. Di seguito tutte le gare in programma oggi.

NATIONS LEAGUE, LE GARE IN PROGRAMMA OGGI

Kazakistan - Isole Faroe ore 16:00

Moldavia - Slovacchia ore 20:45

Svizzera - Macedonia del Nord ore 20:45

Scozia - Slovenia ore 20:45

Inghilterra - Repubblica Ceca ore 20:45

Croazia - Spagna ore 20:45

Estonia - Islanda ore 20:45

Lussemburgo - Bulgaria ore 20:45

Bielorussia - Finlandia ore 20:45

Albania - San Marino ore 20:45