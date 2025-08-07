Nazionale, il ct Gattuso fa visita al Bologna di Italiano

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Il tour del commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso nei ritiri delle squadre di Serie A oggi ha fatto tappa a Bologna. Ad accoglierlo, nel centro sportivo 'Niccolò Galli' di Casteldebole, sono stati l'allenatore Vincenzo Italiano, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Gattuso, accompagnato dai collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci nonché dal capo delegazione Gianluigi Buffon, ha assistito all'allenamento, al termine della quale ha incontrato e salutato i calciatori intrattenendosi quindi con lo staff tecnico dei felsinei.

A meno di un mese dal primo impegno della Nazionale nelle qualificazioni mondiali contro l'Estonia il 5 settembre a Bergamo, il commissario tecnico intensifica i contatti diretti con gli allenatori del massimo campionato e con i calciatori convocabili in azzurro per verificarne il lavoro svolto durante l'estate e soprattutto lo stato di forma. Dopo le visite nei giorni scorsi a Roma, Juventus, Inter, Cagliari e oggi Bologna, Gattuso si recherà domani a Formello per assistere all'allenamento della Lazio, l'8 agosto si recherà a Sassuolo, mentre mercoledì 13 farà visita prima al centro sportivo dell'Udinese e poi in serata sarà allo stadio 'Friuli' di Udine per la gara di Uefa Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham. (ANSA).