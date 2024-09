Nazionali, i rossoneri impegnati ieri: bene Zeroli e Bartesaghi, vittoria per Leao e Bennacer. Pavlovic e Jovic fermano la Spagna

Tanti rossoneri sono stati impegnati ieri con le rispettive Nazionali. Questi i risultati:

Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli: Rep.Ceca-Italia 1-2

Nel pomeriggio l'Italia U20 di Bernardo Corradi è scesa in campo per l'Elite League contro i pari età della Repubblica Ceca. Dopo 90' piuttosto combattutti, gli azzurrini sono alla fine riusciti a portare a casa una vittoria che fa morale in vista delle prossime uscite stagionali. Buone le prestazioni dei due giocatori del Milan Futuro Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi, che hanno sicuramente dato una mano a tutta la squadra nel frangente di tempo che sono stati in campo. Per il capitano rossonero sono stati 82 minuti, prima di essere sostituito con Giulio Misitano, mentre per il terzino "solo" 23, entrato al 72esimo minuto al posto di Riyad Idrissi. 0 minuti invece per Lorenzo Torriani (IL TABELLINO).

Luka Jović e Strahinja Pavlović: Serbia-Spagna 0-0

Grande prova di carattere per la Serbia del CT Stojkovic, in grado di fermare la Spagna campione d'Europa all'esordio in Nations League. La partita di Belgrado è infatti fina 0 a 0, nonostante la Roja abbia costruito tanto nell'arco dei 90', arrivando a tirare addirittura in 21 occasioni. Il muro eretto dalla Serbia ha retto, con Pavlovic protagonista di una prestazione tutto sommato positiva, come confermato anche dal 7.2 assenatogli in pagella dal noto portale di statistiche Sofascore. Giusto la sufficienza, invece, per Luka Jovic, che a differenza del compagno del Milan, che è rimasto in campo per tutto l'arco della partita, è stato sostituito intorno al 74esimo miunto per lascaire spazio a Petar Ratkov. Nel corso della partita, il numero 9 rossonero ha anche fallito una nitida occasione da rete a tu per tu con Raya, colpendo il palo a pochi metri dalla porta. (IL TABELLINO).

Bennacer: Algeria-Guinea Equatoriale 2-0

78 minuti per Ismael Bennacer nella vittoria dell'Algeria sulla Guinea Equatoriale. La nazionale del centrocampista del Milan, dunque, ha iniziato con il piede giusto il percorso di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa non però senza qualche brivido. Il rigore sbagliato da Mahrez al 24esimo aveva infatti dato l'impressione che questa potesse essere quel tipo di partita dove non ne gira una, ma per fortuna di Bennacer e compagni, Houssem Aouar, ex Roma, è riuscito in tap-in a ribattere in rete la conclusione in precedenza respinta dal portiere guineano. Nei concitati minuti finali di partita, poi, Gouiri ha chiuso i conti per l'Algeria segnando il gol del definitivo 2 a 0, che permette alla squadra di Pektovic di conquistare i primi 3 punti di questa fase di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. (IL TABELLINO)

Rafael Leao: Portogallo-Croazia 2-1

Schierato titolare da Roberto Martinez, Rafael Leao è stato sostituito dal CT del Portogallo all'intervallo della partita contro la Croazia, valida per la prima giornata del gruppo A di Nations League. Il numero 10 del Milan ha avuto dunque a disposizione solo 45 minuti per quanto meno provare ad incidere, ma contro una corazzata come la Croazia non era né socntato né tantomeno facile, come confermato anche tiratissimo risultato finale, ovvero 2 a 1 a favore dei lusitani. (IL TABELLINO)