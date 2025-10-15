Nazionali, si chiude la pausa: lo score dei rossoneri impegnati ieri e nella notte

© foto di www.imagephotoagency.it
di Francesco Finulli

Con le gare di ieri pomeriggio, sera e questa notte si può dichiarare chiusa la seconda sosta Nazionali della stagione: l'appuntamento sarà tra un mese con le ultime partite delle Qualificazioni Mondiali 2026, almeno per quanto riguarda il continente Europeo. Ora la testa può tornare sul calcio di club e sul Milan che domenica sera alle 20.45, a San Siro, ospiterà la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Di seguito lo score dei rossoneri che hanno giocato ieri e nella notte, in ordine alfabetico:

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia 5-1 Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027: titolare, in campo per 90 minuti, un assist (per Camarda, autore di una doppietta)

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 4.30, Guadalajara - Amichevole: in tribuna

Matteo Gabbia (Italia)

Italia 3-0 Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026: panchina

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 4.30, Guadalajara - Amichevole: è partito dalla panchina, in campo al 61'

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Lettonia 0-5 Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026: panchina

Strahinja Pavlović (Serbia)

Andorra 1-3 Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026: titolare, in campo per 84 minuti

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole: titolare, sostituito al 31' per un problema al bicipite femorale