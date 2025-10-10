Nesta: "Ho rivisto dopo anni al Milan uno tipo Pirlo: è Modric. Ecco cosa li accomuna"

Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. Un tuffo nella carriera di uno dei centrali di difesa più forti della storia del calcio che, tra i punti più alti della sua traiettoria, ha avuto anche la duratura e fortunata esperienza al Milan, squadra di cui ha fatto letteralmente la storia. Il difensore romano ha parlato di tutto e in particolare di quella sua squadra rossonera: delle vittorie, delle sconfitte, di Berlusconi, Ancelotti, Maldini e tanti altri personaggi di rilievo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Pirlo, Modric e i grandi campioni: “Per me Andrea è un campione mai visto. L’altro giorno ho visto la partita del Milan e ho rivisto dopo anni uno tipo Pirlo, che è Modric. Ma da Pirlo e Modric non ho visto tante robe del genere e dopo lui non so chi ci sarà. Modric lo vedi e peserà 60kg ma poi è follia. Pirlo è un mondo a parte: sempre serio ma un talento fuori dal comune, vedeva giocate che nessuno vedeva. C’è una cosa che accomuna tutti questi campioni: l’umiltà. A me capita di parlare con giocatori di Serie C che fanno più i fenomeni di Maldini e Pirlo”.