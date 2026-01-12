Nkunku salva Milan: altra rete che può cambiare il suo destino

vedi letture

La sfida di Firenze è stata a sorpresa decisa da Christopher Nkunku. Entrato nel secondo tempo al posto di Pavlovic, l'attaccante francese ha salvato il Milan ed Allegri dalla seconda sconfitta stagionale, confermandosi in un momento di forma positivo, visto che quello segnato ieri è il terzo gol nelle ultime due partite. Di seguito le valutazioni di Nkunku da parte dei principali quotidiani sportivi (e non) italiani.

La Gazzetta dello Sport, voto 7: "La sassata salva-Milan è sua, gran movimento e gran destro sull’invito di Fofana. Bel gesto che compensa un quadro generale deludente.".

Il Corriere dello Sport, voto 7: "Movimento da attaccante, destro che salva il Milan".

Tuttosport, voto 7: "Entra e trova la zampata che vale il pari a tempo scaduto".

Il Corriere della Sera, voto 7: "Un altro gol dopo la doppietta al Verona: reti che potrebbero cambiare il suo destino".

La Repubblica, voto 7