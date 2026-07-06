Il Nottingham Forest annuncia il nuovo allenatore: è Oliver Glasner

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Oliver Glanser, cercato anche dal Milan per il dopo-Allegri, resta in Premier League: è lui il nuovo tecnico del Nottingham Forest

Dopo l'addio al Crystal Palace ed essere accostato a lungo al Milan nelle scorse settimane, la carriera di Oliver Glasner proseguirà al Nottingham Forest che lo ha annunciato come nuovo allenatore. Queste le sue prime parole: "Sono felice di essere qui. Dalle prime conversazioni ho capito che esiste una visione chiara e una grande fiducia nel progetto.

Vogliamo costruire qualcosa di importante insieme e rendere orgogliosi i tifosi". Sulla stessa linea il proprietario Evangelos Marinakis, che ha parlato di ambizione condivisa e volontà di riportare il club ai massimi livelli in Inghilterra ed Europa. "Non vogliamo solo competere, vogliamo vincere", ha dichiarato, sottolineando la fiducia totale nel nuovo tecnico per guidare questa nuova fase".