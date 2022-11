Nuovo stadio a Milano, l'architetto Boeri: "È troppo vicino alle residenze"

MilanNews.it

"Il nuovo San Siro è troppo vicino alle residenze. Per me, è questo il problema". Parola di Stefano Boeri, tra i principali architetti italiani, a margine dell'evento Italia Direzione Nord: "Spostando il tunnel Patroclo che passa sotto San Siro e che andrà comunque rimesso a posto - riportano i colleghi di Calcio&Finanza - si riesce a mettere lo stadio in una posizione secondo me più intelligente di quella scelta dai progetti vincitori, che sono in qualche modo decisioni che hanno messo lo stadio troppo vicino alle residenze".

Prosegue: "Questo per me è un problema. Ricordiamoci che piazzale Axum, di fatto, oggi è un enorme vuoto, una voragine, un elemento che separa tre zone di Milano molto diverse: la zona dei quartieri popolari a sud, la zona più ricca a nord e a est e la zona con il sistema dell’ippodromo e delle aree verdi a ovest. È un’area piena di risorse potenziali, intervenire su piazzale Axum significa guardare tutte queste cose e a volte non lo si è fatto".