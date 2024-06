Oggi si chiude la fase di prelazione cambio posto per gli abbonamenti 24/25

È in corso la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025.

Di seguito si riportano le fasi di vendita che sono state annunciate questa mattina dal club sul sito ufficiale:

PRELAZIONE CONFERMA POSTO

DAL 12 GIUGNO ORE 12:00 AL 26 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto.



PRELAZIONE CAMBIO POSTO

DAL 28 GIUGNO ORE 12:00 AL 30 GIUGNO ORE 23:59

L'abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.



WAITING LIST

DAL 1 LUGLIO ORE 17:00 AL 3 LUGLIO ORE 23:59

Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato.



VENDITA LIBERA

DAL 5 LUGLIO ALLE ORE 12:00

Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

Validità

L'abbonamento è valido per 19 partite di Serie A. I settori non inclusi nel listino non prevedono abbonamenti.

Saranno due le soluzioni proposte dal Milan:

L'abbonamento Classic include:

- Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)

- Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

L'abbonamento Club 1899 include:

- Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola

- Posto VIP

- Servizio Food&Beverage

- Esperienze esclusive

- Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe

- Cambio nominativo illimitato

- Sconti dedicati (Sconto 10% sul Merchandising presso tutti i Milan Store; riduzione ingresso Museo Mondo Milan a 15 €)

Di seguito tutte le riduzioni possibili come riportate sul sito ufficiale rossonero:

FAMILY

L’offerta

Per ogni abbonamento a prezzo intero è possibile, in questi settori, acquistare abbonamenti a prezzo ridotto Under 16 e Under 6, abbinati a uno o più abbonamenti interi. L’abbonamento dell’adulto sarà cedibile, mentre gli abbonamenti dei ragazzi non potranno essere oggetto di cambio nominativo.

Acquisto non disponibile online, ma solo presso i punti vendita fisici.



Cosa devi sapere:

- Possono essere venduti solo abbonamenti "Family", quindi almeno 1 Intero + 1 Under (16 o 6);

- Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3;

- Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 non sono cedibili;

- Gli abbonamenti Under 16 e Under 6 sono acquistabili solo a Casa Milan e circuiti Vivaticket con obbligo di esibizione di CRN e documento di identità anche del minore (non disponibili su WEB);

- Perimetro Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2017;

- Perimetro Under 6: tutti i tifosi nati dal 1 Gennaio 2018 in poi.

UNDER 25

Al Primo Arancio Laterale e al Primo Verde sono disponibili formule di abbonamento convenienti per i giovani Under 25. Offerta disponibile presso tutti i punti vendita fisici e online.

Cosa devi sapere:

- L'abbonamento Under 25 è cedibile solo ad altri Under 25

- Perimetro Under 25: tutti i tifosi nati dal 1 Gennaio 1999

SENIOR/OVER 65

Per i nati prima del 1 Gennaio 1960, è possibile aggiudicarsi i posti più confortevoli dello stadio (Primo Anello Arancio e Poltroncine Arancio) a prezzi estremamente convenienti. Offerta disponibile presso tutti i punti vendita fisici e online.

Cosa devi sapere:

- L'abbonamento Senior è cedibile solo ad altri Senior

- Perimetro Senior: tutti i tifosi nati entro il 31 Dicembre 1959