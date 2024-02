Ordine: "10 in condotta all'aziendalista Pioli. Un altro avrebbe ribaltato le scrivanie"

Nel suo articolo di oggi su Il Giornale, Franco Ordine ha commentato il momento del Milan ma soprattutto la scelta di non affondare il colpo sul mercato dopo che lo stesso Stefano Pioli aveva espresso delle richieste di rinforzo. Scrive Ordine: "Il Milan viaggia verso Frosinone inseguito da una doppia insoddisfazione: una per il mancato successo sul Bologna e l’altra per la chiusura del mercato senza il promesso rinforzo, richiesto dallo stesso Pioli in tempi non sospetti".

Ordine poi giudica il comportamento e la reazione di Stefano Pioli che ieri, in conferenza stampa, ha affermato sostanzialmente che nè per il difensore nè per il centrocampista si è creata l'opportunità giusta: "10 in condotta all’aziendalista Pioli. Magari un altro al suo posto avrebbe ribaltato le scrivanie, di qui la grande sintonia con il club".