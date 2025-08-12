Ordine: "De Winter per Thiaw non aggiunge, semmai toglie qualcosa alla difesa del Milan"

Franco Ordine ha detto la sua sulla situazione Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

De Winter posto di Thiaw

"Secondo me questo non aggiunge, magari toglie qualcosa alla difesa del Milan e da questo punto di vista, andati via Emerson e Theo qualcosa perde. Dal punto di vista difensivo c'è un punto interrogativo sul rendimento della prossima stagione".

Altri rinforzi in difesa?

"Ho l'impressione che non aggiungeranno altri difensori. Quello che devono aggiungere adesso è un altro attaccante e a meno di altri movimenti come le cessioni di Bennacer e Adli, che sono in sovrannumero, poi non mi pare che ci sia molto altro".

Leao schierato punta. Scelta o necessità?

"Secondo me perché non c'era il centravanti. Ma può esserci in corso d'opera un cambio del sistema di gioco. Di positivo vedo il miglioramento del centrocampo e un Leao molto più inserito dentro un progetto di squadra".

Sulle manovre a centrocampo e su Loftus-Cheek

"Penso che Musah non si muoverà, ci vogliono 6 centrocampisti: 3 che giocano e 3 alternative. Loftus-Cheek diventerà l'erede di Reijnders come centrocampista d'assalto. Lui dipende molto dalla sua condizione fisica. Al primo anno quando stava bene ha avuto un rendimento buono. Se riuscirà a stare sempre in ottima salute potrebbe essere un acquisto inedito rispetto all'anno scorso".

Meglio Vlahovic o Hojlund?

"Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull'almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no".

Sul lavoro di Tare

"Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli. Completerei con qualche colpaccio dell'ultim'ora l'assetto di questa rosa per la prossima stagione".

In quale reparto serve il colpo dell'ultim'ora?

"Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore".

Oltre ad Athekame?

"È giovane, non puoi pensare che faccia il titolare".

Voto al mercato del Milan finora?

"6.5/7".

