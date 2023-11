Ordine sugli infortuni: "Responsabilità diretta dei preparatori e complessiva di Pioli"

Franco Ordine questa mattina, sul Corriere dello Sport, ha analizzato la preoccupante situazione infortuni del Milan che anche ieri ha perso tre giocatori in un colpo solo. Il giornalista ha commentato così: "Tanti, troppi accidenti muscolari. Che chiamano in causa - poche storie - la responsabilità diretta dei preparatori e quella complessiva dello stesso tecnico di Parma che lavora col suo gruppo da anni. È un ritmo insostenibile anche per una rosa extra-large come quella di Milanello".