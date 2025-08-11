Ordine: "Vorrei conoscere chi ha organizzato le due amichevoli in UK in meno di 24 ore..."

È terminato il precampionato del Milan con le doppia sfide amichevoli contro Leeds e Chelsea nel giro di 24 ore. Nel suo intervento a Radio Radio Franco Ordine le commenta così:

“Vorrei conoscere chi ha organizzato le due amichevoli in UK in meno di 24 ore: gli vieterei nei prossimi 10 anni di mettere mano ai tornei. Il risultato pesante di ieri, al di là delle attenuanti, depongono a favore di un quadro che ci dice che il Milan sia migliorato a centrocampo, migliorerà con l’arrivo di Hojlund in attacco, ma non è assolutamente migliorato in difesa. Da quello che ho capito, l’arrivo di De Winter e quello di Athekame chiude gli arrivi con la squadra in difesa che si è indebolita”.