Pace fatta tra Lookman e Atalanta: parla con Juric e torna in squadra

(ANSA) - BERGAMO, 18 SET - Lieto fine per il caso Lookman che con ogni probabilità sarà convocato per la partita dell'Atalanta contro il Torino e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Giornata di colloqui con il tecnico Juric e con il resto della squadra dopo la netta sconfitta contro il Psg in Champions. (ANSA).