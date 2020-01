Pagelle Gazzetta: Calhanoglu il migliore, bene anche Castillejo, Rebic e Romagnoli. Piatek delude ancora

Secondo La Gazzetta dello Sport, il premio di migliore in campo nel match di ieri contro il Torino spetta ad Hakan Calhanoglu, il quale è entrato in campo nella ripresa e ha segnato una doppietta decisiva: per questo si è meritato un bel 7,5 in pagella. Ottima prestazione (7) anche di Romagnoli, Castillejo e Rebic, mentre hanno preso mezzo voto in meno Hernandez, Ibra, Leao e Kessie. Sufficienza piena per Donnarumma, Conti, Kjaer, Bennacer e Bonaventura. Due solo insufficienze: 5,5 per Krunic e 4,5 per Piatek, il quale ha deluso parecchio anche ieri sera.