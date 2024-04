Pagelle Gazzetta: Pulisic il migliore, nessuna insufficienza tra i rossoneri

Non ci sono insufficienze nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dei giocatori del Milan dopo il 3-0 rifilato ieri al Lecce. Il premio di migliore in campo va a Pulisic, che è stato schierato da trequartista al posto dello squalificato Loftus-Cheek e ha segnato il primo gol del Diavolo. L'americano si è meritato un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Adli, Chukwueze, Giroud e Leao. Hanno invece preso 6,5 Calabria, Theo Hernandez e Reijnders. Sufficienza piena, infine, per tutti gli altri: Maignan, Gabbia, Kjaer, Jovic e Musah.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 6’ Pulisic, 20’ Giroud, 57’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia (dal 62’ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (dal 83’ Terracciano); Reijnders (dal 78’ Bennacer), Adli; Chukwueze, Pulisic (dal 62’ Musah), Leao; Giroud (dal 62’ Jovic). A disp.: Sportiello, Nava, Okafor, Florenzi, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti (dal 69’ Gendrey), Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin (dal 77’ Berisha), Ramadani; Banda (dal 46’ Almqvist), González (dal 46’ Piccoli), Dorgu (dal 85’ Pierotti); Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Oudin, Rafia, Sansone. All.: Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Ammoniti: 34’ Blin.

Espulsi: 45’ Krstovic.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.