Pardo: "Milan di Allegri è molto distante dagli stereotipi di un allenatore da corto muso"

Nel day after di Milan-Bologna 1-0, che ha consegnato i primi tre punti casalinghi per i rossoneri in campionato oltre che la prima rete di Modric in Serie A e con la maglia del Diavolo, ha detto la sua anche il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo, intervenuto sul proprio profilo Instagram. Il commento di Pardo: "Il Milan di Allegri ha vinto. Ha vinto una partita nella quale la grande protagonista è stata la qualità di alcuni uomini chiave, Modric su tutti ma anche Pulisic quando è entrato e Rabiot che ha dato il suo contributo. E questo lascia pensare che il Milan che vedremo, il Milan che sta provando a costruire Massimiliano Allegri sia molto distante da quello stereotipo che in tanti gli hanno affibbiato di un allenatore primitivo, difensivo, da corto muso".

Continua Pardo: "In parte era anche vero ma io sono convinto che questa non sia una scelta, una filosofia di fondo dell'allenatore livornese che, in alcuni momenti della sua carriera, ha giocato un calcio estetico, bello e aggressivo. I giocatori ce li ha e la squadra è stata costruita in questo modo: le incognite sono legate all'età e alla condizione fisica ma intanto si è vista una qualità tecnica".