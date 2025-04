Parolo: "La partita del Milan è stata di istinto e folate. A questa squadra manca lottare per uno scopo, per qualcuno"

Intervenuto nel post partita di DAZN, l'ex calciatore, oggi opinionista sportivo, Marco Parolo, ha commentato il pareggio di San Siro fra il Milan di Sergio Conceiçao e la Fiorentina di Raffaele Palladino, compiendo un'analisi accurata su quella che è stata la prestazione del Diavolo, sempre più lontano non solo dall'Europa che conta, ma dall'Europa in generale:

"Entrambe volevano vincere. Nel secondo tempo nessuno riusciva a controllarla. Sono saliti in cattedra i due portieri. Pareggio giusto. Va meglio alla Fiorentina. Il Milan così non può più raggiungere la CL. Partita del Milan di istinto e di folate. L'allenatore così non può essere soddisfatto. A questa squadra manca lottare per uno scopo, per qualcuno. Non mi sembra ci sia unità di intenti. Il pubblico non ha mai abbandonato la squadra e si lascia trascinare. Sa che questa squadra ha giocatori forti. Cosa manca al Milan? C'è una società, deve prendere in mano la situazione. Mi sembra ci sia sempre uno scaricabarile".