Pato: "Speriamo che Amorim sia l’uomo giusto, c’è tanto lavoro da fare”
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Serata di grande calcio al MetLife Stadium di New York: è la finale dei Mondiali, in campo ci sono i calciatori più forti del mondo. Ma sugli spalti la lista dei presenti non è da meno, con tantissimi ex giocatori che attenderanno alla finale tra Spagna e Argentina. Gli inviati di Sportitalia hanno intercettato anche Alexandre Pato, ex rossonero. Il Papero ha detto brevemente la sua su Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri.
“Speriamo che sia l’uomo giusto, c’è tanto lavoro da fare”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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