Pazzini non ha dubbi: "Ci sono tutti i presupposti perchè il Milan possa fare una stagione da protagonista"

vedi letture

L'ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini, presente negli studi di Pressing per commentare la terza giornata di Serie A, ha rilasciato queste parole sul Milan che ha sconfitto 1-0 il Bologna a San Siro grazie ad un gol dell'eterno Luka Modric: "La vittoria contro il Bologna è stata convincente, ha dato continuità a quella di Lecce. Si è visto un buon Milan che non ha concesso praticamente nulla al Bologna.

A me è piaciuto tanto il centrocampo, non solo Modric che è un campione. Mi sono piaciuti anche Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot che ha debuttato nel Milan. Io credo che il Milan abbia sicuramente delle possibilità di fare un'ottima stagione. Pulisic è a mezzo servizio ed è entrato nel secondo tempo, ma ti dà qualità. Leao è ancora fuori. Ci sono tutti i presupposti perchè il Milan possa fare una stagione da protagonista".

