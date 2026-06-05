Pellegatti sicuro: “Rangnick ha detto o io o Ibrahimovic, non vuole intromissioni da parte di nessuno”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quanto sta succedendo negli ultimi giorni in casa Milan e del rapporto che avrebbero Ralf Rangnick e Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole.
"Il Milan ha parlato con Glasner per sei ore, Ibrahimovic e Cardinale, e deve decidere se dire si a Rangnick. Credo che sia più il si a Rangnick che Rangnick il sì. E si dice che oggi possa esserci la telefonata. Parliamoci chiaro, ci giriamo intorno al problema, Rangnick dice o io o Zlatan Ibrahimovic. La sua prima domanda è stata che ruolo avrà lo svedese. Già non lo voleva, e sbagliava, nel 2020 a non volere Zlatan, decisivo per la vittoria del campionato. Già sembrava ci fossero attriti. Questa volta è tornato lo stesso problema. Se Massimo Calvelli avrà la forza di accettare questo aut aut allora capiremo presto che direzione avrà preso il Milan".
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