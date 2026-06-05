Pellegatti sicuro: “Rangnick ha detto o io o Ibrahimovic, non vuole intromissioni da parte di nessuno”

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Pellegatti afferma che oggi potrebbe arrivare la telefonata da parte del Milan a Ralf Rangnick e poi rivela che l’austriaco avrebbe chiesto il ruolo di Ibrahimovic perché non vuole intromissioni nel suo lavoro.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quanto sta succedendo negli ultimi giorni in casa Milan e del rapporto che avrebbero Ralf Rangnick e Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole.

"Il Milan ha parlato con Glasner per sei ore, Ibrahimovic e Cardinale, e deve decidere se dire si a Rangnick. Credo che sia più il si a Rangnick che Rangnick il sì. E si dice che oggi possa esserci la telefonata. Parliamoci chiaro, ci giriamo intorno al problema, Rangnick dice o io o Zlatan Ibrahimovic. La sua prima domanda è stata che ruolo avrà lo svedese. Già non lo voleva, e sbagliava, nel 2020 a non volere Zlatan, decisivo per la vittoria del campionato. Già sembrava ci fossero attriti. Questa volta è tornato lo stesso problema. Se Massimo Calvelli avrà la forza di accettare questo aut aut allora capiremo presto che direzione avrà preso il Milan".