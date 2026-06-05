Pellegatti sottolinea: “Spero arrivi Rangnick, non sono sicuro lui voglia un ds”

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Pellegatti ha rivelato quello che secondo lui ci vorrebbe per portare unità d’intenti al Milan e poi ha parlato delle volontà di Rangnick, suo preferito tra i vari candidati.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quanto sta succedendo negli ultimi giorni in casa Milan e di Ralf Rangnick e delle sue volontà. Queste le sue parole.

"Serve la figura unica in questo momento, una figura che tolga ogni dubbio sull'unità d'intenti. Pochissime figure: la proprietà, Cardinale, quella è inutile è là e dobbiamo tenerla, Massimo Calvelli, uomo dalle decisioni forti ci auguriamo, non lo conosco, spero dalla personalità forte, dobbiamo augurarci che sia così perché non sarà facile non solo scegliere le figure ma difenderle. Quindi io mi auguro che scelga Rangnick, Rangnick si porterà con sè l'allenatore. Io non sono così convinto che Rangnick voglia un direttore sportivo, certo gente brava negli scout, nel settore che porta all'acquisizione di giocatori, ma alla fine farà tutto lui, vuole fare tutto lui salvo che l'allenatore".