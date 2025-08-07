Pellegatti su Jashari: "È un giocatore completo, il Milan ha preso un grandissimo giocatore"

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" per parlare delle manovre di mercato del Milan e non solo. Ecco le sue parole:

Su Jashari

"Sono molto contento, me lo hanno descritto molto bene. Ha vinto il duello con Ederson, uno dei migliori centrocampisti in Italia. È un giocatore completo, che sa inserirsi, il Milan ha preso un grandissimo giocatore. Per il resto il padrone della verità è il tempo".

Su Vlahovic

"So che tutti sono molto affascinati da questo nome. Dal Milan non me lo hanno mai dato come primo della lista. Me l'hanno messo in lista? Sì. Ma mai come primo della lista. Secondo me i tifosi sarebbero molto contenti se arrivasse e l'ambiente Milan potrebbe rilanciarlo. Però in questo momento attenzione a Hojlund. Il Manchester United dovrebbe prendere Sesko, il Milan cercherà il prestito e un intermediario, Paolo Busardò, sta lavorando su questa operazione. Il Manchester chiede 30 milioni e il Milan difficilmente ci arriverà".