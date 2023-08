Pellegrino al Milan, il Platense conferma le cifre dell'operazione. I dettagli

Dal Club Atlético Platense siamo orgogliosi di annunciare che il difensore centrale Marco Pellegrino, cresciuto interamente nelle nostre divisioni giovanili, è stato trasferito in modo definitivo al Club Associazione Calcio Milan con il 100% dei diritti economici e federativi.

Il club italiano versa la somma di 3.500.000 euro. Inoltre, sono state stabilite delle gratifiche legate a obiettivi sportivi individuali e di squadra dell'AC Milan, per un totale fino a 2.000.000 euro. Allo stesso tempo, l'AC Milan riconosce un 10% di plusvalenza in un futuro trasferimento del giocatore.

Marco Pellegrino è nato l'18 luglio 2002 ed è arrivato al Platense nel 2010, quando aveva appena 8 anni. All'inizio praticava sia il tennis che il calcio, fino a quando ha scelto quest'ultimo e il suo sogno di diventare un calciatore professionista è diventato sempre più forte. Ha completato tutte le categorie giovanili nel "Marrone". È stato convocato dalla Nazionale argentina Under 15 nel 2017. Ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra nel gennaio 2020, quando ha fatto la sua prima preparazione, all'epoca sotto la guida di Fernando Ruiz. È stato promosso in riserva sotto la guida di Claudio Spontón ed ha firmato il suo primo contratto da professionista il 23 novembre 2021, per una durata di tre stagioni.

Ha continuato a giocare nella squadra di riserva fino al suo debutto da professionista sotto la guida di Martín Palermo. È avvenuto il 13 marzo, nel pareggio 1-1 contro il Vélez a Liners, alla settima giornata del passato Torneo di Liga Profesional. Un paio di mesi dopo, Pellegrino ha prolungato il suo legame con il nostro club fino alla fine del 2025, mentre le sue prestazioni nel campionato attiravano l'attenzione da diverse parti del mondo. Ha concluso il torneo con un totale di 17 partite giocate e un gol, contro il Gimnasia (LP), che è stata la sua ultima partita in questa prima fase con la nostra maglia, quella che ha indossato fin dall'inizio dei suoi primi passi nella professione. È arrivato il momento di fare il grande passo nella sua carriera e continuare a crescere in un percorso senza limiti.

Congratulazioni, Marco! Da oggi sei un nuovo ambasciatore del nostro stemma nel mondo e lo facciamo con l'immensa soddisfazione di averti visto crescere rappresentando i nostri colori. Ci vedremo quando tornerai a casa!