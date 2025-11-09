Pellegrino sull'interesse del Milan: "È bello che si parli di una squadra del genere, ma il mio focus è sul Parma"
Nel post partita di Parma-Milan l'attaccante dei ducali Meteo Pellegrino è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il pareggio contro i rossoneri.
Hai l'obiettivo di rivivere Milano dopo i tuoi trascorsi all'Inter?
"Io giocavo molto da piccolo nell'Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus".
Ti fa piacere sentire queste voci?
"Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan. Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
