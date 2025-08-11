Pescara, contatto con il Milan per Silano Vos. Al momento il centrocampista preferirebbe andare all'estero

Secondo quanto riferisce Passione Pescara su Instagram, il Pescara avrebbe avuto un contatto con il Milan per Silvano Vos, centrocampista del Milan Futuro che però preferirebbe eventualmente un trasferimento all'estero. Ecco il post: "Il Pescara ha discusso con il Milan per Silvano Vos, che nell’ultima stagione ha giocato nel Milan Futuro. Al momento il centrocampista preferirebbe valutare soluzioni all’estero ma se dovesse aprire all’ipotesi di restare in Italia il Pescara è in lizza.

Silvano Vos, 20 anni classe 2005, è stato acquistato dal Milan a titolo definitivo dall’Ajax nella scorsa estate. Con il club olandese ha anche esordito giovanissimo in prima squadra. Al primo anno in Italia non è riuscito a imporsi ma è un calciatore di qualità e con grandi margini di crescita. In Olanda è stato considerato sin da giovanissimo un possibile erede di Clarence Seedorf".