News PHOTOGALLERY MN - I migliori scatti del primo allenamento del Milan!

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Le migliori immagini della prima sessione di allenamento sul campo stagionale del Milan, guidata dal tecnico Ruben Amorim

Una lunga prima giornata di stagione per il Milan che oggi ha convocato i suoi giocatori - quelli a disposizione e non coinvolti nel Mondiale - alle ore 8 di mattina. Nella prima parte del giorno si sono svolti i test fisici e atletici principalmente in palestra: era presente anche Gerry Cardinale che ha mangiato con la squadra, in particolare fianco a fianco di Matteo Gabbia. Dopo la visita a sorpresa di Gonçalo Ramos, accolto proprio dal proprietario americano e dal tecnico Amorim, la squadra alle 18 si è recata sul campo per l'allenamento, il primo della stagione.

PHOTOGALLERY: LE MIGLIORI IMMAGINI DEL PRIMO ALLENAMENTO DEL MILAN

Un allenamento durato circa un'ora e mezza in cui si sono visti alcuni volti nuovi, Mario Gila su tutti, e anche qualche vecchia conoscenza ritornata a Milanello dopo un anno di prestito: da Francesco Camarda a Samuel Chukwueze passando per Christian Comotto e Yunus Musah. Di seguito riportiamo la photogallery con le migliori foto della sessione di allenamento del Milan.