Pioli a Milan TV: "Abbiamo rimpianti ma adesso dobbiamo finire bene il campionato"

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine della semifinale di ritorno contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita

"Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. La partita è una grande delusione, volevamo andare in finale ma purtroppo non ci siamo riusciti. I rimpianti ci sono, potevamo segnare il gol per cambiare la partita. Se in queste partite non sei al top dopo diventa difficile. Non abbiamo avuto Leao al top in queste due partite".

Sull'atteggiamento della squadra

"Credo che la squadra sia rimasta tale fino alla fine. Oggi abbiamo giocato da squadra e non abbiamo avuto precisione e velocità. Purtroppo non è finita con un risultato favorevole".

Sul finale di stagione

"Credo che il Milan abbia provato ad essere competitivo sia in campionato sia in Champions, dove ha funzionato fino alla semiifnale. La stagione ci sta insegnando tanto, abbiamo capito certe situazioni che potremo sviluppare e migliorare per essere più forti. L'obiettivo è essere competitivi in entrambe le competizioni. Se alla fine non giocheremo la Champions il prossimo anno non potrà essere una stagione positiva. Dobbiamo finire bene il campionato, mancano tre partite e dobbiamo raggiungere qualcuno che ci sta davanti".