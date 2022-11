Pioli a Milan TV: "Ora giocare a San Siro è emozionante. Le bastonate dell'anno scorso ci sono servite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli ha parlato a Milan TV nel post partita di Milan-Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni:

Complimenti per essere entrato ancora di più nella storia del Milan: “Emozione tanta, stiamo vivendo serate fantastiche. Giocare a San Siro adesso è emozionante, ci riempie di orgoglio ed energia. Siamo campioni d’Italia, siamo il Milan, dobbiamo pensare agli ottavi per dimostrare ancora una volta le nostre qualità. Sono situazioni stimolanti. Adesso è troppo importante ritornare forti sul campionato, dobbiamo recuperare il passo falso di Torino e fare bene queste ultime tre partite per poi ricominciare a gennaio in lotta per tutti i nostri obiettivi con grande entusiasmo”.

Si augurava questa crescita: “Mi auguravo così. L’esperienza dell’anno scorso ci è servita, abbiamo preso anche delle bastonate ma è dalle delusioni che capisci dove migliorare. Il girone di quest’anno era meno impegnativo di quello dell’anno scorso, ma era la crescita che mi aspettavo. Abbiamo un gruppo forte, dobbiamo avere l’ossessione di continuare a migliorare e di poter vincere ogni partita che giochiamo”

Un aggettivo per il suo gruppo: “Un Milan determinato e tenace, ha giocato con la determinazione che serve per superare questa partita. Facile dire che le pressioni sono un privilegio, sapevamo delle difficoltà della gara. È stata una partita bellissima, anche se da allenatore speravo di subire qualcosa in meno: il secondo gol di Krunic ci ha spianato la squadra. Quando desideri veramente qualcosa è la motivazione più grande che tu possa avere”.