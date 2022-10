Pioli a Milan TV: "Ringrazio la proprietà, questo rinnovo era quello che desideravo. Siamo cresciuti tutti insieme"

MilanNews.it

Mister Pioli, che nel pomeriggio odierno ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025, è intervenuto durante “L’inferno del Lunedì” in onda su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico rossonero: “Emozione sicuramente, era una cosa che desideravo fortemente. Ringrazio la proprietà per averlo fatto in anticipo rispetto a determinate tempistiche: era quello che desideravo. Mi dà ancora più forza, entusiasmo e voglia di fare al meglio il mio lavoro in un top club con giocatori fantastici, un’area dirigenziale con cui mi conosco sempre di più e ci rapportiamo sempre meglio e con una tifoseria che è fantastica”.

Come è cresciuto Pioli in questi anni? “Siamo cresciuti insieme tutti. Tutto quello che abbiamo costruito l’abbiamo fatto insieme, ognuno ha messo al servizio del gruppo il proprio potenziale: così facendo abbiamo costruito il nostro percorso, un percorso che ci deve vedere ancora crescere. Indossiamo colori che rappresentano la storia del calcio mondiale”.

Nella firma di oggi c’è più lo scudetto o il progetto riconoscibile? “C’è tutto. Chiaro che lo Scudetto è stata una tappa importantissima per la nostra crescita, è altrettanto vero che questo rinnovo significa che questo percorso è appena cominciato: vogliamo stare ad alti livelli ed essere competitivi in Italia e in Europa, siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta”.

I ragazzi saranno contenti: “Per scaramanzia non ho detto niente alla squadra, li informerò domani. Tutto quello che abbiamo raggiunto lo abbiamo fatto insieme con grande passione, che dovrà accompagnarci ancora durante il nostro cammino”.

Lei guarda sempre avanti, al domani: “Credo che bisogna lavorare bene nel presente per costruire il nostro futuro. Le esperienze vissute ci hanno dato tanto, ma guardarsi troppo indietro non serva a crescere. Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto oggi per fare meglio sempre in divenire: assolutamente dobbiamo guardare avanti”.

Oggi è il compleanno di Van Basten: “Auguri ad un grandissimo campione di eleganza”.

È contenta la mamma? “La mamma è orgogliosa e contenta”.