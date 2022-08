Pioli a Milan TV: "Soddisfatto della prestazione, non del risultato"

MilanNews.it

Mister Stefano Pioli ha parlato a Milan TV al termine della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni dopo l'1-1 di Bergamo.

Sulla partita: “È molto diverso rispetto alle altre partite, siamo andati ins vantaggio dopo mezz’ora ed era la prima volta che l’Atalanta si affacciava in avanti. Siamo stati padroni, c’è mancata precisione nell’ultima porzione di campo. Ma sulla prestazione, sul ritmo e la compattezza sono soddisfatto. Siamo il Milan, non possiamo essere soddisfatti del risultato, ma sono soddisfatto della prestazione”.

Sui cambi: “Abbiamo determinate caratteristiche per giocare anche con due attaccanti e un trequarti. Siamo stati molto pericolosi nel finale, non abbiamo fatto gol per pochissimo. Chi è entrato ha fatto bene, cresceranno di condizione. Il calendario sarà molto fitto e impegnativo”.

Sui numeri della partita e il dominio del Milan: “Sono d’accordo sui due punti persi”.

Sull’azione del gol subito a difesa schierata: “È vero, ma non è che possiamo impedire agli avversari di non fare mai un traversone. L’errore è stato quello di rimanere in troppi in aerea, un paio dei nostri potevano leggere meglio il movimento di Malinovskyi. Siamo stati anche sfortunati, senza la deviazione di Pierre credo che Mike l’avrebbe parata”.

Sui calci piazzati offensivi: “Adesso su questa storia qua bisogna essere più obiettivi: Kalulu ha avuto una palla gol clamorosa. Spesso affrontiamo squadra con più centimetri di noi, noi abbiamo altre caratteristiche”.