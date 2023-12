Pioli a Pellegatti: "Non tutti ammettono come lei di capire poco di tattica..."

Rispondendo ad una domanda di tattica di Carlo Pellegatti, che ha chiesto al mister i motivi della scelta di Pobega quale centrale di sinistra, premettendo, alla stessa domanda, di non essere un esperto di tattica, Stefano Pioli si è così espresso in conferenza stampa: "Non tutti ammettono come lei (riferendosi a Carlo Pellegatti, ndr) di capire poco di tattica…La scelta tattica è perché noi vogliamo essere aggressivi, accettiamo la parità numerica sopra e sotto. Ho giocatori disponibili e intelligenti, loro attaccano in cinque e quindi ci siamo difesi in cinque per non far correre troppo i terzini. Non è difesa a cinque, a tre o a due. Sono i principi.

Oggi l'abbiamo fatto bene, parità sopra e sotto. Se la parità sopra non è intensa non funziona, oggi ha funzionato. Se non c'è questo aspetto qua, i meccanismi difensivi non funzionano".