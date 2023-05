Pioli a Prime Video: "Grande opportunità. Partita più importante della mia carriera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è stato intervistato da Prime Video nel Match Preview della sfida di andata della semifinale di Champions League contro l'Inter, che si giocherà questa sera a San Siro. Le sue parole.

Leao sì o no? "Dobbiamo aspettare domani (oggi, ndr), perchè oggi (ieri, ndr) era previsto che facesse un lavoro sul dritto e domattina verrà qua a Milanello e vediamo come va. Se verrà convocato e perché sarà disponibile per giocare"

Cosa significa derby di Champions League: "Una grande opportunità che ci siamo conquistati con un cammino importante. Sono due partite da affrontare al meglio: solo così, specialmente dal punto di vista della qualità tecnica, possiamo superare questo turno. Se guardiamo il percorso che abbiamo fatto e arrivare qui in semifinale dopo solo tre anni, è davvero qualcosa di importante. Merito ai giocatori e al club"

Partita più importante della carriera? "Si, inevitabilmente. Sono sicuro che ce ne saranno altre nel mio futuro"

L'ultima fotografia prima di andare allo stadio: "Guarderò negli occhi i miei giocatori. Non conta quello che abbiamo fatto nel passato, anche se la storia del club ce la porteremo dentro, ma conterà solamente quello che riusciremo a fare domani sera e nella partita di ritorno"