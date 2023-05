Pioli a Prime Video: "Leao ha ancora un po' di fastidio. Oggi vale tanto ma si decide in 180 minuti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Mister Stefano Pioli ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan-Inter di Champions League.

L’assenza di Leao: “Non ha funzionato il provino, ha ancora un po’ di fastidio e non può giocare. Giochiamo quindi con altre caratteristiche”.

Come si va oltre Leao? “Col gioco di squadra, come sempre. Se giocheremo da squadra solida e compatta ci giocheremo la partita nelle migliori condizioni possibili”.

Come ti sei avvicinato a questa partita? “Stando molto vicino ai miei giocatori, ricordandogli alcune situazioni tattiche che saranno importanti e con grande entusiasmo e con grande energia”.

Hai parlato di sentimenti? “Ci sono tante emozioni, come spesso si dice dobbiamo giocare con tanto cuore ma con tanta lucidità perché può fare la differenza”

Quante vale oggi? “Vale tanto, non dimentichiamoci che si deciderà in 180 minuti. Vorremo prenderci qualche vantaggio già stasera per la partita di ritorno”.

Spazio libero per un tatuaggio come quello dello Scudetto c’è? “Auff (ride, ndr)”.