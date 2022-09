Pioli a Sky: "Ora sappiamo cosa fare per giocare a questi livelli. Cardinale ha carisma e passione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Salisburgo-Milan di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ha detto alla squadra? “Era per ricordare alla squadra che molti di noi l’anno scorso era al debutto e ci poteva stare di essere più insicuri e meno consapevoli. La squadra ora sa quello che deve fare per giocare a questi livelli: passioni, gioco di squadra e non arrendersi mai. Domani abbiamo un’opportunità da sfruttare”.

Cosa le rimane del derby? “Ci rimane la consapevolezza di aver giocato per 70 minuti un ottimo calcio. Domani è una partita diversa, il Salisburgo è una squadra veloce, intensa, abituata a fare la partita. Servirà un Milan di alto livello”.

Su Cardinale e la giornata di ieri a Milanello: “Cardinale ha grande carisma e passione, è piaciuto a tutti il suo discorso. Ha trasmesso energia, sappiamo di avere alle spalle un club importante e solido e che ci permette di fare al meglio il nostro lavoro”.

Sulla formazione: “Domani mattina avremo l’ultima rifinitura, oggi la squadra mi sembrava in buone condizioni. L’importante è essere concentrati”.

Su Leao: “Non credo che ci sia stato un solo momento che ha determinato la svolta nella sua crescita. È sempre stato molto generoso, con il potenziale che ha non si deve accontentare e non lo sta facendo. Deve anche sbagliare, deve sapersi giudicare e valutare, lo sta facendo con grande intelligenza e continuità”.