Pioli: "Dobbiamo far uscire ancora qualche giocatore: non voglio scontenti"

Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa post vittoria in casa del Bologna ha parlato anche di quei giocatori che sono fuori dai progetti rossoneri, non convocati per la trasferta del Dall'Ara. Le sue parole: "Credo che dobbiamo fare uscire ancora qualche giocatore perché ho chiesto assolutamente al club di avere pochi giocatori. Voglio giocatori che possono giocare, contenti, disponibili: non voglio giocatori scontenti che sanno dal martedì che non giocheranno la domenica. Poi se ci sarà l'occasione per migliorare la rosa il club ha dimostrato tanta presenza"