Pioli elogia Chukwueze: "Ci ha messo un po' ad ambientarsi, ora è a tutti gli effetti importante"

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato della prestazione di Samuel Chukwueze. Il nigeriano è stato schierato dal primo minuto in modo da far rifiatare Christian Pulisic, reduce dalla trasferta oltreoceano con la nazionale statunitense. Buoni movimenti, occasioni da gol create e avute. E l'impressione che il Milan abbia un'arma in più per questo finale di stagione.

"Sta bene da un po' di tempo, gli ha fatto bene il gol a Verona così come il non andare in nazionale, in modo da allenarsi con noi. Si è meritato stasera l'occasione, è un ragazzo che ha faticato all'inizio. Ci ha messo un po' di più dei compagni ad ambientarsi ma è un giocatore a tutti gli effetti importante per la squadra".

Pioli è anche intervenuto sulla tenuta della difesa questa sera

"Nel primo tempo abbiamo concesso solo un'occasione a Belotti, li reparto si è mosso bene. Fik sarà squalificato bella prima partita di Europa League, Kalulu non ci sarà. Quindi devono giocare in queste partite Thiaw e Gabbia. Detto questo per la Roma ci stiamo pensando".