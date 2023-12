Pioli giudicato così dalla Gazzetta: "Usa l'ennesima vita del videogioco"

vedi letture

Stefano Pioli, in quanto allenatore, è il principale responsabile della stagione con più bassi che alti che il Milan sta vivendo. Sicuramente ne è consapevole anche lui, specie dopo una partita in cui la squadra è ricaduta negli stessi errori di sempre. Il suo voto per la Gazzetta dello Sport è un 5 e il pareggio di Jovic sembra proprio un evento che lo ha salvato un po' in extremis, non solo dalla sconfitta ma anche da qualcosa di peggio.

Il giudizio della rosea è chiaro: "Sempre gli stessi problemi: Milan lungo, fragile, senza cattiveria. Usa l'ennesima vita del videogioco con il gol del 2-2 ma ora serve altro". Ora il Milan si trova la Fiorentina a meno tre punti e il Bologna potenzialmente a meno due: anche la Champions è a rischio.