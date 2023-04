Pobega a DAZN: "Abbiamo buttato punti e non è la prima volta, stiamo buttando punti una partita dopo l'altra"

Tommaso Pobega , centrocampista rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Bologna-Milan: "Abbiamo sbagliato all'inizio. Poi abbiamo provato a fare la nostra partita. Abbiamo buttato punti e non è la prima volta, stiamo buttando punti una partita dopo l'altra. Fa male. Stiamo preparando le partite al meglio possibile. Dobbiamo lavorare e apprcciare meglio le partite. Noi ci alleniamo tutti bene, tutti forte: volevamo dimostrare che i concetti sono gli stessi anche se cambiamo tanto... È un peccato perché c'è mancata la precisione".

Pensavate al Napoli?

"No. Abbiamo lavorato su questa partita. Abbiamo dato tanto oggi. Adesso non resta che lavorare per il Napoli".