Pobega a MTV: "Calabria ha comunicato ciò che sentiamo nello spogliatoio. Col Torino conto in sospeso"

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Torino di Coppa Italia: "Come ha detto il mister: l'obiettivo è quello di vincere una competizione per migliorare nella mentalità e nel percorso. Quindi la Coppa Italia è fondamentale. Abbiamo un conto in sospeso contro il Torino a causa della partita non brillante di ottobre: vogliamo rifarci e vogliamo dimostrare che non eravamo quelli di quella partita".

Che Torino vi aspettate?

"Quando le squadre vengono a San Siro vogliono cercare di batterci e il Torino lo farà con le loro caratteristiche. Noi dovremmo essere più bravi di loro, più precisi, cercando di portare ogni episodio a nostra vantaggio".

Domenica hai ritrovato il gol...

"Bisogna sempre fare di più e alzare l'asticella. Sono contento di aver segnato, mi ha dato un po' più di fiducia tornare a segnare in Serie A; è una delle sensazioni più belle: i tifosi ci sostengono, ci spingono a superare ogni difficoltà e quando vedi la curva piena urlare ed esultare è il massimo di gioia che si può raggiungere".

Cosa ne pensi delle parole di Calabria su Instagram?

"È l'esponente che ha comunicato ciò che sentiamo nello spogliatoio, in area video quando analizziamo le cose: nelle partite si fanno degli errori e contro la Roma sono stati delicati, essendo arrivati al termine di una partita dominata nella quale eri avanti di due gol ed è risultata come una sconfitta; c'è rammarico e fastidio, però bisogna ripartire dalla cose positive, lasciandocela dietro e andando avanti per la nostra strada".

Ci saranno tante gare importanti...

"Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Sarà un calendario ricco di impegni, ma noi penseremo partita per partita per recuperare gli sforzi e prepararci al meglio per la gara seguente".