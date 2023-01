Pobega a SportMediaset: "Vogliamo vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per migliorare la mentalità"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tommaso Pobega è stato intervistato da SportMediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni:

L’obiettivo Coppa Italia: “È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo”.

Sui minuti finali di Milan-Roma: “Più che chiederci cosa sia successo abbiamo cercato subito di analizzarla già il giorno dopo, abbiamo fatto con il mister una seduta video in cui siamo andati a vedere quali potevano essere i particolari da migliorare perché tutto sommato è stata una partita dominata, giocata molto bene, in cui magari c’è stata qualche disattenzione, qualche piccolo errore che ci ha punito e non ci ha fatto gioire come poteva essere giusto per quel che si è visto in campo”.

Sul gol: “Diciamo che mi mancava da tanto il gol in Serie A, è stato bello farlo sotto la Sud. È stato un momento davvero bello esultare con loro, c’è stato poi del rammarico perché non è servito per portare a casa i tre punti però devo continuare a lavorare su questo e cercare di migliorare anche io”.

Quanto ti senti bomber di scorta in questo momento in cui il Milan ha molti giocatori indisponibili? “Per caratteristiche sono uno che tende sempre ad accompagnare l’azione in fase offensiva. Ogni tanto puoi avere la fortuna, la palla può arrivare giusta, ci sono mille variabili”.