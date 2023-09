Pogba chiede le controanalisi. Entro 7 giorni attese le nuove risposte sulla positività

Paul Pogba ha deciso di procedere con le controanalisi per confermare o, eventualmente, smentire la positività al test antidoping. Il francese aveva tempo fino a questo pomeriggio e ha deciso di procedere, come riporta Sky Sport.

Da oggi ci saranno quindi 7 giorni di tempo per il nuovo risultato ed in caso di confermata positività le strade saranno tre: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale nazionale antidoping: nel caso in cui il centrocampista della Juventus dovesse andare incontro ad una squalifica, la pena potrebbe raggiungere i 2 anni, con la possibilità di essere portati a 4 nel caso in cui dovesse essere accertata l'intenzionalità dell'assunzione.